歐洲股市周三早盤小漲。英國利潔時(Reckitt Benckiser)以及與俄羅斯關連較深的義大利裕信銀行(UniCredit)都報出強勁業績報告；另一方面，重量級的奢侈品股LVMH集團下跌，抑制了指數漲幅。

周三泛歐Stoxx 600指數早市上漲1.06點或0.25%，為427.19點。但投資人對於歐洲能源供應感到擔憂，因而持續保持謹慎；投資人也將注意力放在聯準會周三稍晚的加息，希望能尋找未來升息的線索。

市場預計聯準會將升息75個基點。

義大利MIB指數上漲1%，領先歐洲其它夥伴股市；義大利裕信銀行第二季業績強勁，並上調全年財測，股價目前大漲6.8%。

在LVMH集團下跌2.0%拖累下，法國CAC指數下跌0.1%。在中國的封城影響到亞洲地區營收之後，LVMH對中國的復甦腳步持謹慎態度。

清潔和消毒用品製造商利潔時大漲6%；該公司拉高了產品售價，讓第二季銷售超出預期，並進而上調全年營收展望。

礦商力拓集團(Rio Tinto)跌3.4%，抑制了倫敦股市的漲幅；該公司公布上半年獲利下滑。