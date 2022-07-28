2022上半年市場劇烈震盪，即使到下半年全球金融市場仍在轉變時期，資本集團對投資環境仍抱持著樂觀態度，並認為維持股債均衡的全天候投資組合相當重要，在股市投資，看好三大投資主題；另在債券投資，可同時布局非投資等級債及新興債兩大高息資產。

資本集團表示，市場將進入一段真正的轉變時期，全球可能將在未來一至兩年經歷一場健康的經濟衰退，這將有助消除過去十年經濟過剩的狀況。儘管市場的波動性重現，對審慎選股的投資人而言，變化可以創造機會。

對於未來股市投資，資本集團指出，在通膨環境下，高股息是相對可靠的投資選擇，而目前金融、能源、材料及醫療保健等產業皆不乏持續增加配息的公司，此外，雲端服務雖不是新事物，但其市場仍處於早期發展階段，前景樂觀，即便多數科技公司的股價在上半年皆受到了重大打擊，但部分企業雲端科技的收入依然強勁，建議下半年可留意高股息、醫療創新及雲端科技等三大主題，並運用定期定額方式投資如資本集團新視野基金、資本集團新經濟基金等看準創新契機的股票型基金。

資本集團認為，債市最糟的時刻可能已經過去了。由於目前債券價格普遍下跌、收益率已充分反映升息，並從近年的低位大幅攀升到具有吸引力的水準，將有機會藉由持有多元固定收益類資產而獲益，建議投資人不妨可參考同時布局非投資等級債及新興債兩大高息資產的資本集團全球機會非投資等級債券基金，不過市場仍存在部分隱憂，在目前的市場環境下，需找尋具防禦性產業將更有利，故建議投資人可斟量單筆分批佈局。