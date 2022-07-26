本周市場聚焦微軟（Microsoft）、谷歌（Google）等科技巨頭財報，以及聯準會（Fed）利率決策會議結果。由於6月CPI意外爆衝，分析師預期可能再升息3碼，甚至4碼也不無可能。10年期美債殖利率降至2.72。美股周二（26日）小幅開低，道瓊工業指數跌約0.3%，那斯達克指數跌近1%。

截至台北時間21點33分，道瓊工業指數下跌97.4點（或0.3%），暫報31892.64點；那斯達克指數下跌109.73點（或0.93%），暫報11672.94點；標普500指數下跌22.17點（或0.56%），暫報3944.67點；費城半導體指數下跌17.73點（或0.63%），暫報2807.31點。

5大科技巨頭齊挫，亞馬遜跌約3.8%，Meta和谷歌分別跌約1%和2%。半導體類股漲跌互見，艾司摩爾跌約0.5%，輝達、超微跌逾1%，台積電ADR跌近1.5%，聯電ADR重挫約5.5%。