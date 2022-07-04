疫情加速企業數位轉型，根據IDC報告，2025年台灣公有雲服務市場規模將突破20億美元，年複合成長率19.1％，多雲服務成為雲端廠商必備的能力。伊雲谷(6689)與雲端服務業者雲動力資訊，達成戰略合作協議，啟動「雙邊全產品及技術服務交互代理」，透過雙方於雲端產業的豐富經驗，滿足成長快速的台灣雲端市場需求。

藉由此次戰略合作，雙邊預計在技術層面上進行更完善的流程及資源交換，讓客戶更快速、更完整的獲取公有雲產品及資源，滿足客戶多元的雲端產品需求。除服務台灣市場，雙方戰略結盟也將加速台灣上雲經驗拓展至東南亞市場。

伊雲谷雲端事業單位總經理林儀表示，為了滿足客戶日益多元的需求，多雲、多解決方案是我們努力的方向。而雲動力資訊團隊擁有豐富用戶端使用經驗，並在Google相關雲端產品具備深厚的技術及自主開發能力，雙方合作可以提供客戶更完整的雲端服務。

雲動力創辦人暨執行長莊志仁指出，雲動力資訊創立的初衷就是以深耕雲端技術服務為本。團隊以自身多年的雲端用戶使用經驗和開發技術，從使用者角度出發，協助企業更精準並自動化的導入雲端技術。而伊雲谷堅實的產業服務力和產品多元性，各界有目共睹，除AWS及微軟等公有雲產品，更在SaaS及PaaS產品領域有相當完整的產品及技術團隊，雙方合作將推進台灣雲端發展的進程。