2022年上半年大陸股市表現差強人意，不過，瑞銀證券中國策略分析師孟磊仍看好陸股表現，認為全球投資者2022年將重新關注具有盈利穩定性和可預見性的成長股。孟磊看好陸股的理由有三：包括美國可能取消部分中國產品加徵關稅、大陸官方放寬互聯網領域監管、A股已有觸底跡象。

香港經濟日報報導，中資股2022年上半年表現不滯，截至2022年第一季末，海外投資者持有A股人民幣（下同）3.19兆元，僅佔總市值4％或者自由流通市值8.8％。2022年2月至4月期間，由於全球地緣政治風險加劇、國內疫情反彈和中概股退市風險增大，北向投資者一度淨賣出A股。

不過孟磊認為，隨上海進入全面恢復階段且國內政策寬鬆力度大幅加強，全球投資者近期轉為淨買入，6月初以來北上資金淨流入達到730億元。

孟磊表示，歷史上來看，在地緣政治風險較低且全球市場波動性較低的時間段內，北上投資者往往會淨買入A股。孟磊解釋，考慮到（1）美國可能對中國出口產品取消部分關稅；（2）大陸政府對互聯網相關領域的監管有所放鬆；以及（3）A股市場似乎已經觸底，海外資金將在下半年重回大陸市場。

戰略性行業配置方面，全球投資者顯示出其對高端製造業（電動汽車／新能源相關）、耐用消費品（主要是家電）和食品飲料行業的明顯偏好。在戰術層面，北向投資者在第二季增加了對半導體、食品飲料、材料和資本貨物行業的配置。