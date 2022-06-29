淘帝-KY(2929)股東會通過資產活化企劃案，針對重要子公司淘帝(中國)服飾有限公司公告處分旗下淘帝樓自有資產，並透過取得福州茂盛投資有限公司100%股權之方式，取得旗下財茂工業園區不動產，除挹注淘帝-KY約人民幣5400萬元處分利益(實際利益依股東會後實際交易情形並經會計師查核公告之金額為準)，亦可有效充分利用園區自主規劃權，依據營運需求規劃設立淘帝電商總部大樓。

淘帝-KY今天召開股東會，會中承認並通過2021年度營業報告書、財務報表、資產活化企劃等討論事項，為長期深化新零售銷售布局、淘帝電商總部大樓規劃等業務發展，以及專業人才招募、充分提升公司資產利用率等多方效益，今天股東會通過資產活化企劃案，針對重要子公司淘帝(中國)服飾有限公司公告處分旗下淘帝樓自有資產，並透過取得福州茂盛投資有限公司100％股權之方式，取得旗下財茂工業園區不動產，除有助於挹注淘帝-KY約人民幣5400萬元處分利益(約新台幣2.4億元，該金額係依最近期自結財務報表計算，實際利益依股東會後實際交易情形並經會計師查核公告之金額為準)，亦可有效充分利用園區自主規劃權，並依據營運需求規劃設立淘帝電商總部大樓，助力集團未來營運良好發展所需。

由於集團整體銷售動能提振，並戮力帶動整體營運獲利表現回升，包括與線下代理商研擬調漲童裝出貨折扣價格，以及大力採取營運費用管控等，淘帝-KY 2021年併營收達29.64億元，年增5.54%，稅後淨損為7.01億元、每股虧損為6.43元，較2020年營運虧損大幅收斂。

淘帝-KY表示，除穩固線下代理商業務合作，2021年TOPBI品牌實體銷售門市仍有601家，並積極擴大線上銷售領域佈局，挹注2021年線上代理商營收比重達35％，較2020年的25%持續增加。

淘帝-KY前5月合併營收為11.63億元，年減16.09%，展望下半年，淘帝-KY表示，公司致力精進整體營運獲利能力為目標，集團持續針對童裝產品研發、物流管理進行升級計畫，同步推動TOPBI品牌朝線上轉型策略發展，包括因應市場需求，持續與中國高等院校針對抗菌面料童裝產品開發；其次，深化集團彈性生產供應鏈管理，滿足線上、線下代理商訂單交期需求；第三，集團鼓勵線下代理商進行線上直播銷售業務，並持續找尋優質潛力線上代理商加入，助力TOPBI品牌線上銷售動能；第四，針對每年行銷預算占整體營收10％~13％管控，精準增加TOPBI品牌於線上知名平台知名度等，創造未來營運成長動能。