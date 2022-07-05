台股股王矽力-KY（6415）今（5）日走入歷史，今天為股票1拆為4、分拆前最後一天交易，收在2,485元大漲80元，等於宣告13日恢復交易買賣參考價可守住600元，每股為621.25元（應以621元為13日的平盤價）。
矽力-KY今天股價表現亮眼，一早曾攻上2,605元，不過，盤中受到整體盤勢不佳影響，一度下挫至2,380元，最後強勢收2,485元上漲80元，成交量放大至655張，較前一天的388張放大近七成。
矽力-KY的台股股王寶座，於今天走入歷史，明天起，台股新股王將由大立光及信驊接棒。近2個交易日，大立光股價展現強勁的企圖心，連2天超車信驊，不排除大立光明天將再度奪回股王大位。
今天大立光收1,755元上漲20元、信驊收在1,700元上漲15元，股王爭霸戰，進入短兵相接的激烈戰況。而台股也將出現多年來低於2千元的罕見景況。
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