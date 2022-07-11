美股表現持穩，台股11日開高後下殺，外資小幅賣超，匯入匯出不明顯，但在美元續強下，新台幣反轉走弱，再跌破29.8元關卡，終場收在29.818元兌1美元，為近兩個月新低，貶值3.6分，結束連續兩個交易日收高，台北外匯經紀公司成交量8.03億美元。

外匯交易員表示，美國最新發布的6月非農就業數據，表現遠優於預期，為聯準會（Fed）大幅度鷹派升息提供有力支撐，但2年期與10年期公債殖利率倒掛，經濟衰退疑慮加深，美股多空拉鋸由科技股撐盤，四大指數二漲二跌但幅度不大，主要亞股也是漲跌互見，台股卻是反攻無力，最後下跌124點至14,340點，拖累新台幣跟著反轉走貶，盤中最低來到29.835元。

外匯交易員指出，外資在台股態度偏觀望，僅小幅賣超33億元，於匯市有進有出，方向暫不明顯，但國際美元指數衝破107後，還是沒有回檔跡象，成為新台幣走弱主因。短線續關注美元及外資動向，決定新台幣是否進一步挑戰30元大關。