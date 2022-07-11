經營85度C的美食-KY(2723)公布2022年6月自結合併營收15.55億元，月增0.79％、年減2.51％，為近3月高點。雖然第二季合併營收43.75億元，季減9.84％、年減10.28％，降至近8年低點，但累計上半年合併營收92.23億元、年減5.31％，衰退幅度較前5月略減。

美食-KY雖受中國大陸華東地區大規模封城防疫衝擊，第二季合併營收下探2014年第二季以來近8年低點，但單月營收在4月下探逾7年半低點後逐步回升，主因中國大陸市場持續復甦，6月中國大陸營收已較4月低點回升逾6成。

美食-KY表示，中國大陸最大城市上海自6月1日解封後，多數85度C門市已陸續恢復營業，帶動6月營收月增逾9％。惟受各地疫情仍反覆及防疫政策影響，消費人流及買氣尚有落差，同店銷售表現仍遜於去年同期，但衰退比率控制在個位數。

不過，美食-KY在美國市場維持穩健成長，當地85度C買氣熱絡，在比較基期墊高狀況下，5、6月同店營收成長仍優於歷年平均水準，帶動美國營收連15月改寫同期新高，使第二季營收年增近10％、改寫歷史新高，單季營收貢獻首度突破30％。

法人觀察，美食-KY在美國市場歷經連2年快速成長，第二季單季營收貢獻首度突破30％。據此推估，與疫情前的2019年同期相比，美食-KY上半年美國市場營收成長達雙位數、亦較去年同期成長15％，對合併營收貢獻達30％。

展望後市，美食-KY認為，中國大陸當局的穩成長策略效益可望持續顯現，失業率、居民收入等指標將逐步改善，疫情趨緩亦可望締造餐飲消費復甦條件，使集團整體營收表現有望逐季回升。

同時，美食-KY截至首季底中國大陸門市565家，北美市場門市僅67家，但第二季對集團營收貢獻已突破30％，法人預期，美食-KY明年起將在美國市場加速展店擴張版圖，後續展店效益帶動的成長動能可期，可望顯著挹注營運成長。