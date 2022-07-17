來自波多黎各的50歲拉丁天王瑞奇馬汀（Ricky Martin），2017年宣布與藝術家老公加萬約瑟夫（Jwan Yosef）結婚後，便透過代理孕母陸續生下4名子女，甜蜜生活羨煞旁人。但不久前他卻遭人踢爆與自己外甥發生亂倫，還因不滿分手對他（外甥）身心施暴，遭到嚴重的創傷而申請保護令；對此，他也終於透過發言人出面駁斥。

根據西班牙媒體的報導，「拉丁天王」瑞奇馬汀日前遭人匿名爆料收到法院提出家暴限制令，而提出限制令的人，竟然是瑞奇馬汀親妹妹的兒子，也就是他的21歲親姪子丹尼斯（Dennis Yadiel Sanchez），而爆料的人竟然是他的弟弟艾瑞克（Eric）。艾瑞克表示，瑞奇馬汀過去曾與丹尼斯祕密交往了7個月，過程中還多次向退方施暴，因此在2個月前分手，但分手後瑞奇馬汀人持續騷擾對方，甚至多次跑到對方家中堵人，讓丹尼斯不堪其擾、相當害怕才出面指控。

事件發生後，瑞奇馬汀雖立即透過發言人否認，表示「一切都是假的」，但仍在網路上掀起熱烈討論。對此，瑞奇馬汀近日透過美國雜誌《People》對外發出聲明，除了再次強調一切子虛烏有外，更反擊艾瑞克本身患有心理疾病，自己絕不可能與外甥發生亂倫，強調「這些指控都不是事實，而且令人作嘔」，呼籲艾瑞克盡早接受相關心理治療，再度引發熱議。

#RickyMartin The popular Singer has Vehemently Refutes Disgusting Nephew Sex Crime Charges, says it is totally untrue #Ricky https://t.co/VWdpl8uUuO — thenewsfactsnow (@thenewsfactsnow) July 16, 2022

事實上，瑞奇馬汀當年是透過社群軟體與老公認識、開始交往，兩人還在結婚前就透過代理孕母生下2名寶貝兒子Valentino、Matteo以及1名女兒Lucia，接著瑞奇馬汀在2016年於脫口秀節目《艾倫秀》（The Ellen Show）中公開透露向老公求婚的過程並宣布結婚，兩人結婚後1年多後也再度迎來第4名孩子Renn Martin-Yosef，雖這些過程都受到不少人的質疑，但瑞奇馬汀與老公都認為「建立自己的家庭並沒有錯」，當時堅定的態度也獲得大批粉絲的支持。