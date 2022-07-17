美國知名饒舌歌手肯爺（Kanye West，目前已更名為Ye）雖出道多年，擁有千萬粉絲追隨，但他也經常因火爆的性格與行為，加上爆炸性的言論而經常遭人提告，登上新聞版面，成為爭議性人物。而近日他便再度傳出被製作公司提告，指控他積欠酬勞高達百萬美金，但肯爺的態度卻讓他們相當傻眼。

根據外國媒體《TMZ》的報導，肯爺近日遭到製作公司「Phantom Labs」透過律師指控，稱他們自2021年6月至2022年3月間曾跟肯爺合作了幾個大型項目，包括演唱會、專輯製作等等，雖後來部分行程取消，但他們在前置作業期仍投入許多製作成本讓他能在2022年的科切拉音樂節順利演出，沒想到他卻也取消演出。

接著律師提到，剛開始肯爺還會正常支付酬勞，也承諾要拿科切拉音樂節所演出的表演費900萬美金（約2.7億台幣）來償還，但後來他卻在音樂節開幕前突然無預警宣布演出取消並開始推欠款項，讓他們認為肯爺根本沒打算付錢，讓他們氣得提告。而據了解，肯爺截至2022年2月已累積高達600萬美金（約1.8億台幣）的欠款尚未支付，因此他們除了要求肯爺得結清未支付的款項外，還會額外追加賠償金，共計約710萬美金（約2.1億台幣），相當驚人。

事實上，肯爺近期官司纏身，上周他才因2年前所租借的49件衣服，在歸還時少了13件，而遭到廠商提告，索賠40萬美金（約1200萬台幣），沒想到才經過幾天再度被人提告，也讓外人相當傻眼。