被封為「台灣第一AV男優」的陳凡騏，過去曾以網路歌手身分出道，後來誤打誤撞進入了AV界成為男優，並在謎片中嶄露好歌喉而意外受到眾人矚目。近日他還登上綜藝節目揭開成人產業的神秘面紗，並公開成為男優的職業傷害友，令現場來賓相當驚訝。

陳凡騏近日登上綜藝節目，透露自己過去曾有一個心儀的對象，在不知情的前提下跟著對方前往片場，才發現原來對方是一名女優，而外型壯碩、身材健美的他也因此被導演相中，詢問他是否有興趣，剛開始他雖沒有答應，但後來想著「本來就是要當演員，如果這樣的東西可以演，好像也沒什麼能難得了我」才轉念答應。

但沒想到到了片場後，陳凡騏才發現一切都是真槍實彈，不一定每個人都可以，沒想到他竟然做到了，後來也曾有機會與心儀對象搭擋演出，只是過沒多久，女方就離開業界與別人結婚了。

而大部分的人都認為男優是個很爽的工作，但陳凡騏卻透露實際上並非如此，因為真的上場的時候，也是會出現破皮、流血甚至斷裂的情況，而這3樣他都經歷過。接著他表示其實男優很像運動員，必須要維持規律的作息，還要控制飲食並維持運動，上場時才能展現最完美的身材及好的表現，而且非常耗體力，他最長曾拍過1個半小時的片都沒有停下來休息。

至於外界認為男優的收入很好，陳凡騏則解釋如果沒有意外年收入大約在60萬左右，男優的片酬通常會比女優還要低，所以沒有外界想像中的這麼好賺。