大陸30歲知名男星李現，出道時就因帥氣外表與185公分的高挑身材而受到矚目，2019年又在電競愛情劇《親愛的，熱愛的》中展現自然的演技，使知名度瞬間大開，成為新一代陸劇男神。而近期由他所主演的全新古裝戲原本於昨（18）日晚間8點於湖南衛視播出，吸引不少人追劇，但沒想到看到一半卻突然卡住，並突然遭到下架，令觀眾全傻眼，立即在網路上掀起話題。

由李現、魏大勛、香港金像獎影后春夏共同主演的古裝電視劇《人生若如初見》，時代背景為清朝甲午戰爭時期，5位青年因命運交纏而發生的一連串故事。而該劇在開播前也已獲得開播許可證，可在電視頻道中播出，因此官方微博及演員們也積極的在網路上宣傳，受到網友熱烈討論。

不料，在當日晚間正式開播前，網路上的宣傳相繼消失，開播時間到了卻突然改播另一部農村劇《山海情》，只有影音平台上才看得到《人生若如初見》前面6集的內容。但根據即時收看過的網友回報一樣災情慘重，有一些人只看了半集就無法再收看；更有不少人才點開1分鐘就開始卡住，重刷一次就顯示下架，讓眾人相當傻眼直呼「怎麼上線又下架，不是都過審了嗎？」、「內容到底哪裡敏感了？」、「看個劇搞得跟做賊似的」引發網友怒火，真實原因也眾說紛紜。

而開播當天就遭到下架的陸劇相當罕見，劇組對此在深夜也緊急發表延播聲明，表示「非常抱歉通知大家，原定今晚播出的《人生若如初見》因技術問題將延後播出，具體播出時間另行通知，請大家耐心等待，感謝大家的理解與支持」還是引起大批網友不滿。

李現在新戲《人生若如初見》開播當天還曾大力宣傳。（圖／微博@李現）