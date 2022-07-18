香港天王郭富城與妻子方媛於2017年結婚後，共同育有2名女兒，甜蜜的婚姻生活羨煞旁人。而近期忙著趕拍新電影《內幕》的郭富城，即使工作忙碌仍不忘抽空陪伴老婆，日前他就拍到才剛下戲，就與老婆方媛前往附近的便利商店買東西，而方媛私下樸素的「居家模樣」也因此曝光。

根據大陸媒體的報導，郭富城近日在全新電影《內幕》中飾演菁英律師，因此在劇中可以看到他西裝筆挺搭配皮鞋的帥氣模樣，但沒想到日前拍完戲的他不是直接回家，而是揹著背包與等在一旁的老婆方媛，一同前往附近的便利商店買東西。當時方媛穿著白T與牛仔褲，臉上疑似素顏沒有任何裝扮，戴著眼鏡就出門與郭富城會面，難得展現私下樸素又居家的一面，令網友看了都忍不住羨慕兩人的好感情。

而不久前，才傳出郭富城位於大坑道「嘉園」900坪的大豪宅，在凌晨時遭小偷闖入行竊，而當時家中除了郭富城、方媛及2名孩子都在之外，一同居住的岳父母也都在家中，所幸經過調查郭富城家中財物並無損失，郭富城也趕緊發出聲明報平安才讓粉絲鬆了一口氣。據了解，該社區設計一層樓有3戶，一家子原先是住在頂樓獨層的900坪豪宅，但近日因家裡在裝潢，所以他才租下同棟的低樓層的其中一戶暫住，警方從監視器發現，小偷是爬水溝潛入大樓，鎖定低樓層犯案，之後又沿著水溝逃跑。