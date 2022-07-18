54歲的香港知名女星周慧敏（Vivian），因出道時就以甜美的臉蛋與清新的氣質擄獲大眾的心，讓她擁有「玉女掌門人」美名，也是8、90年代紅遍華人圈的「擋泥板女神」。不久前才剛忙完公公倪匡後事的她，緊接著就投入了公益活動，為其拍攝影片並公開兒時舊照，網友一看忍不住大讚她從小美到大。

香港知名科幻作家倪匡7月3日與世長辭，享壽87歲，身為媳婦的周慧敏與家人忙完公公的後事後，便立即收起悲傷的情緒，積極投入明星二手衣義賣活動，在社群平台上曬出一張身穿粉色旗袍、露出燦笑的照片，感謝大家這段時間的慰問及關心，接著表示「提早預告一下，早前在我的IG提及過的新一批200多件二手衣物已準備於7/21日下個星期四晚間上架。有興趣一起做善事的朋友敬請留意」，受到大批網友讚賞，紛紛留言「女神真是人美心更美」、「支持Vivian的慈善事業」、「女神V，人美心善」、「國中的偶像真的都沒變」、「真的還是跟以前一樣漂亮，回憶殺」、「真的好美，身材也維持的很棒」引發話題。

接著，周慧敏還在限時動態上公開一張自己小時候的童年舊照，並透露自己小時候並不愛笑，直呼「小時候是很討厭照相的，有相為證！」不過網友一看卻認為她從小就有「高冷美」，紛紛留言「女神果然從小美到大」。