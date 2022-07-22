女星陸元琪和音樂人袁惟仁6年前結束14年婚姻，獨自撫養一對兒女。今年她已經51歲了，觀眾仍記得她年輕時的美貌。陸元琪以18歲年紀出道，五官深邃立體、眼睛雪亮有神，10年間拍攝過不少作品，其中不乏合作大咖演員，直到2002年嫁給袁惟仁才逐漸淡出，近日她PO出舊照掀起滿滿回憶殺。

近日陸元琪過往美照再添一張，16日她親自在FB貼出23歲超美舊照，對此她透露那時是在拍攝一部日本電影《我的人生最惡時》，由知名導演余為彥、林海象導演聯合執導，還跟日本當紅男演員永瀨正敏對戲，當時她開心到不行，並拍下這張珍貴合照，可見捲髮的她畫著精緻妝容，全身打扮時髦又性感十足。

陸元琪透露，她很懷念以前拍電影的工作環境，「以前拍電影的氛圍專業，每個細節都很尊重每個小螺絲」，直言當時除了演員以外，所有幕後皆被謹慎對待，若是再遇到這樣的劇組，她一定重返演藝圈，現在她就專注在做生意上。她更藉著PO舊照機會詢問大家，「23歲的我漂亮嗎？有人說我靈氣已逝？有嗎？」

值得注意的是，在這張23歲陸元琪多年前的合照中，除了有她口中的永瀨正敏之外，另一位是如今紅遍整個華人圈的男星張震，出道已有31年之久，那時拍攝時才17歲，外貌非常活潑青澀，距張震14歲主演第一部作品《牯嶺街少年殺人事件》迅速走紅才過了短短3年，如今舊照出土喚醒不少人的昔日記憶。