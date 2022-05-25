倪妮透露戲劇上檔時最愛看網友評論。（八大提供）

張震、倪妮繼合作電影後再續戲緣，上演虐心仙俠戀。（八大提供）

金馬影帝張震從影28年來，首部主演的電視劇《宸汐緣》，與女主角倪妮繼合拍電影後，攜手在小螢幕談起仙俠戀。提到二度和張震合作，倪妮表示：「震哥外表看似冷酷，但內心很柔軟，也有點孩子氣，很有反差萌的感覺。」兩人劇中有不少親密互動，倪妮不諱言，在《宸汐緣》裡的吻戲次數，都比她以往作品中加起來的吻戲的還多！

倪妮透露這部戲上檔時，她會熬夜追劇，播出期間最愛看網友的即時線上留言，覺得非常有意思，印象深刻的評論大多是「震哥太帥」、「九宸男友力爆棚」，在播出第1、2集時，她自己也上線發表留言，還幽默寫道「誰說方臉不能演仙女？!」

倪妮在戲裡很多打戲都是親自上陣，她表示自己很喜歡打戲，不僅展現帥氣，倪妮更認為「能學到這本事，它就是長在自己身上。」她還透露，學習武打一直在計劃中，像是詠春拳。身形修長纖細的她其實很愛吃零食，尤其是洋芋片，她說進劇組工作都要儲備大量的零食，像洋芋片、堅果、小蛋糕等等。她笑說，發胖其實跟吃多少沒有多大的關係，主要是拍攝後期太累，整個人看起來有點浮腫。

《宸汐緣》劇情描寫飾演天族戰神「九宸」的張震 ，經歷神魔大戰後被封印沉睡，直到由倪妮飾演的少女「靈汐」意外闖入而甦醒，兩人在相處中漸生情愫。一個是肩負天下安危的戰神，一個是命運多舛的少女，兩人愛情幾經波折，寫下一段虐心之戀。

獲2020國際艾美獎最佳電視連續劇提名的 《宸汐緣》，幕後團隊網羅一時之選，首推曾執導《仙劍奇俠傳3》、《步步驚心》等知名作品的林玉芬導演，造型則由金獎大師張叔平操刀。將於6月1日在八大戲劇台晚間10點首播。