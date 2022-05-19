陸元琪跟資深音樂人袁惟仁(小胖老師)2016年離婚，獨自撫養一對兒女，今(2022)年初前夫被判定為植物人，接連在社群談論離婚後的心情點滴，引起廣泛報導後，引來酸民怒罵，指稱她都在蹭前夫的熱度，怒罵「為賺錢喪失人性」，讓她火大開轟酸民，對此，知名音樂人許常德也對此現象做出解析，精闢發言令人讚賞。

陸元琪18日晚間在粉專發文抱怨被說蹭熱度，接著無奈表示：「我真的不懂，我怎麼了？新聞不是我寫的，請問我蹭誰人氣抬高買氣了，有誰可以給我蹭嗎，這一路我不是靠自己的嗎，誰讓我蹭過了，這幾年我只有幫別人擦屁股的命啊」，抓住機會喘口氣後，她又憤怒吐出一句：「用假帳號來侮蔑我，好笑啊！」

原來是有網友截圖陸元琪談論袁惟仁被報導的新聞，接著在留言區怒罵她「為什麼一定要這樣」、「看不起你們這些人」、「蹭人氣抬高買氣嗎？」、「為賺錢喪失人性」、「身為大眾人物應該要釐清你的冤屈」，讓陸元琪看傻了眼，截圖詢問「請問大家我該怎麼回覆她」。

對此，知名音樂人許常德分析酸民說陸元琪蹭熱度一事，並非在針對陸元琪或是出自對袁惟仁的關心，反倒指出這種現象很像集體霸凌，很像趁人在罵人的時候，去圍觀旁邊也罵個一兩句，舒壓自己曾被霸凌的嘔氣，並非想了解事情的真相，更用「集體霸凌彷彿一個漩渦，好像不跟進就會被排擠或不夠正義」來形容此行徑。

知名音樂人許常德，經營《許常德的地下手記》臉書粉專，在陸元琪臉書粉專發表評論，希望能夠幫助到陸元琪本人。(圖/陸元琪 臉書)

許常德接著表示：「這些人需要的是理解他們的失去平衡，只是這樣的習性一旦養成，他們也會對家人、朋友這樣，不敢真正的力挺善與真，只是人云亦云長此以往而已」，引發不少網友贊同。

★勇於求助，遠離網路霸凌，中時新聞網關心您