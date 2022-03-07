而當年紅極一時的「控八控控」中醫診所廣告，有眼尖網友認出扮演銅人模特兒的身分，原來是從節目《大學生了沒》出道的「浩克」陳弘璟，他也大方回應：「10年前的我真幼齒」，立刻引起網友議論，不過也遭到酸民留言嘲諷，浩克也在臉書高EQ回應此事。

浩克表示當時拍完廣告拿到7000元費用，對於剛出社會的他，是筆足以撐過好幾個月的飯錢，因此格外感激居中牽線的貴人，不過卻遭網友狂酸要「加強智商」，他表示感謝酸民們「留言指教」，提到智商部分，自認並非聰明人，也明白欠缺很多東西，提及雙親從小教育他做人要腳踏實地、品格要端正、凡事都要感恩，因此很感激許多節目邀約分享健身經驗，接著強調「雖然沒有表現的很好，但至少知道我有盡力」。

「浩克」陳弘璟曾扮演「控八控控」中醫診所廣告的銅人。（浩克爸爸臉書）

此外，浩克感謝願意找他健身的朋友們，才能賺奶粉錢照顧家人，接著道出內心話：「明天一樣要努力的生活，努力做好自己該做的事，並且繼續保持對健身的熱忱，最後還是要謝謝所有媒體朋友的分享，也感謝剛剛給我正能量的老婆與兩位已經睡著的兒子」，引來不少網友留言力挺：「網路上最不缺酸民，別讓負能量影響，加油！你已經很棒了」、「別理酸民啊～我知道你從小就很努力的」。

「浩克」陳弘璟原是節目《大學生了沒》的固定班底，出道後參與過電影和MV演出，身材精壯的他不僅征戰各大健美比賽，現在更是天王周杰倫的御用健身教練。