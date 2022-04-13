「舞蹈界性感女神」KIMIKO(林睿君)，保有凍齡美貌和凹凸有致的身材曲線，看不出來已經42歲，不過卻常被酸民質疑整形，近來她也曬出一張「真面目」的照片，再次強調：「從來沒有整過型」。

KIMIKO在臉書曬出一張照片，特別強調「真面目」3個字，表示這麼多年了，自己的長相總能引起一些討論，但坦言從來沒有整過型，會讓外界覺得樣貌有差異，主要是梳化老師們的神手，以及與時俱進的手機濾鏡，接著強調這張照片「沒有底妝、不貼睫毛、只有一條眼線配上過敏紅腫的雙眼」，絕對是最較接近真實樣貌的一次。

這張照片短短時間就吸引近萬人按讚，網友也紛紛留言：「我可以作證，學姊以前五專的時候就是長這樣了」、「真的好美，感謝妳讓我一早就看見如此美麗的妳」、「我比較喜歡這樣子的老師，給我的感覺是真實又單純，而且帶著獨特的美麗！真的好美唷」、「老師這張好美好有魅力」。

常與網友分享日常的KIMIKO，日前曬出網友私訊截圖抱怨她婚後變好多，生活開始以老公為主，對此，她表示雙方走入婚姻後的共識，就是把彼此放在生活優先順位，同時保有調整彈性空間，此外，更強調「對另一半撒嬌是我喜歡的生活情趣」，高EQ回應對方的氣度，讓網友大讚不已。