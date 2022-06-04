藝人陸元琪與音樂人袁惟仁離婚後，便獨自養育一雙兒女，未料近來新冠肺炎疫情爆發，2個小孩接連確診，便一肩扛起照顧小孩的責任，由於小孩皆在房間各自隔離，無法當面確認狀況，讓她不安表示：「很擔心他們不舒服到沒力氣跟我聯絡。」

陸元琪女兒日前快篩陽性確診後，兒子也發現身體不對勁，一開始快篩結果是陰性，沒想到沒多久就發燒到40度，快篩由陰轉陽，嚇得她趕緊安排視訊看診外，也為小孩準備食物補充營養，不過由於孩子各自在房間隔離，無法直接確認病情的狀況下，讓她無奈表示：「很擔心他們不舒服到沒力氣跟我聯絡」。

陸元琪一雙兒女接連確診。(陸元琪臉書)

陸元琪透露這段期間就是不停送食物和藥到房門口給兒女，以及不停的訊息問候，她表示女兒確診3天後，開始聽得到她不停狂咳，兒子第一天就直接軟癱在床上，自己目前雖無異狀，但為了確保買家安全，暫時不會去包貨接觸商品，接著表示：「明天繼續上上下下樓照顧兩個寶貝」。

對此，網友紛紛留言打氣：「真的是蠟燭兩頭燒啊！你自己也要保重喔」、「一切都會平安順利的度過」、「堅強的媽媽，辛苦了一切都會平安」、「我也才剛經歷過老公女兒確診，隔離二個禮拜，如今撐過來了」、「佩服佩服！！為母,則強！保重呀」、「祝二個孩子早日康復呀」。