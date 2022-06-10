今年勞動節台鐵工會不加班，交通部以公路客運及遊覽車「類火車」等作為替代方案，不料6月上旬卻被踢爆已經1個月了還沒付業者租車費用。台鐵今（10）日表示「類火車」客運車費已陸續撥款。

今年勞動節交通部啟動「因應台鐵工會五一不加班應變計畫」，部長王國材自創名詞「類火車」一炮而紅，日前被發現「類火車」滿1個月了，業者卻還沒收到租車費用。本報並指出，該計畫除了「類火車」費用271萬元，還有公路客運增班費用153萬元、市區客運增班費用81萬也還沒給。當初媒合的公路總局則說，早把增班的相關資料給台鐵了，請台鐵趕快撥款。

台鐵今日表示，6月2日起陸續接獲10家客運業者派車單及請款發票資料，已於昨（9）日撥款給國光客運、屏東客運、及皇族通運公司等3家業者，計111.6萬元。其餘7家客運公司亦將加速辦理書面驗收，預計下周一（13日）即可全數撥款。台鐵並表示特別感謝10家客運業者及公路總局於五一開行客運的協助。

不過這筆錢為何是台鐵買單，而不是提出規畫的交通部買單，也被台鐵工會質疑。台鐵工會認為，該命令出自交通部，是交通部為了五一勞動節疏運，逕自接洽巴士業者協助疏運，事後交通部不給錢不給人，卻要台鐵為政策買單；台鐵年年虧損，就是因為「為政策買單」成為台鐵的日常。