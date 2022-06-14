台20乙線（左鎮至南化）拓寬改善工程剩下6K＋200至6K＋860段未拓寬，監委陳景峻、郭文東、張菊芳認為，交通部公路總局未積極尋求道路拓寬之解決方式，且未儘速完成芒果樹移植事宜，致拓寬改善工程延宕。監察院促請交通部公路總局及臺南市南化區公所檢討辦理

監察院表示，台20乙線（左鎮至南化）拓寬改善工程全線共分6標，交通部公路總局自2009年7月至2019年3月共完成5標工程，僅餘6K＋200至6K＋860段未拓寬。

陳景峻、郭文東、張菊芳表示，該案經函詢、現場履勘及詢問相關機關發現，台20乙線於1979年即經台灣省政府公告計畫寬度為20公尺，交通部公路總局在83年辦理路線規劃時未將6K＋200至6K＋860段（南化國小至青果市場前）預留道路狀況納入考量。

2000年辦理徵收時又錯失改正機會，導致多年來因民眾不斷陳情抗爭而暫緩辦理該路段拓寬工程，公路總局一再稱「考量全線路寬一致」、「若縮減部分路寬，恐增加行車之危險性」等語，未積極尋求道路拓寬之解決方式，反而使該路段成為全線瓶頸，並影響道路排水功能，核有怠失。

監察院表示，交通部公路總局業就該案6K＋200至6K＋860段拓寬事宜研擬解決方案，並提出相關評估報告及圖說，台南市南化區公所亦已函送路肩芒果樹移植計畫書，然老樹移植約需時半年至1年，而該路段未來無論採何種方式拓寬，芒果樹皆須移植，因此，交通部公路總局與台南市南化區公所允應儘速完成芒果樹移植事宜，並召開協調會議取得當地居民共識，以利後續工程推動，促進台20乙線整體交通順暢。