雲林縣的新地標之一，位於虎尾鎮及二崙鄉交界，跨新虎尾溪的雲禾大橋。（周麗蘭攝）

雲林縣府前年為改善雲林高鐵站聯外道路，拓寬通往二崙鄉的鄉道（裕民路）為4線道，並興建地標橋梁「雲禾大橋」，卻也導致車速過快，還有機車族當賽道使用，農民進出農田變得危險，雲林縣警局從善如流設置測速照相機，限速50公里壓制，又引起用路人反彈認為不合情理。

二崙鄉裕民路前端銜接西螺鎮福田工業區，末端是雲林高鐵站，原本是雙線道的鄉道，因沿途交叉路口多，未拓寬前用路人較少。

雲林縣府前年拓寬為4線道，又寬又筆直，呼嘯而過的車輛暴增，路兩旁都是聚落與農田，農人下田變得危險，居民則深為夜間車噪音吵得睡不好，陳情加裝測速照相機以提醒減速。

雲林縣警察局日前裝設測速照相機限速50公里，24小時雙向都取締，引起不少用路人在臉書議論，反對者認為馬路開那麼寬限速50公里不合理，贊成者認為兼顧所有人安全很好，反對意見較多。

西螺分局二崙分駐所長廖家鋒表示，裝設前曾徵詢縣府相關單位，得知該段雖是4線道但仍是「鄉道」，道路設計就是限速50公里，並非自行決定。

廖家鋒說，該路在縣道156到民生路之間，不到2公里的距離至少有9處路口，大多是產業道路，白天農民使用頻率高、晚間有步行民眾，基於路口頻繁會車的安全，因此速限特有所限制。

他表示，4線道限速50公里有人認為不合理、不人性化，因此該處測速拍照的彈性門檻是10公里，亦即超速至60公里會被拍，用意是提醒不要把這條路當賽道而不斷加速。

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