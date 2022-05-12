台南台84線接台61線匝道意外 貨櫃車側翻橫躺路中 14:152022/05/12 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台84線接台61匝道意外，貨櫃車移轉彎不慎側翻橫躺路中。(記者爆料網提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台84線快速道路往西，連接台61南下環狀道匝道轉彎處，今(12日)中午1時許，一輛大型貨櫃車行經該處時，疑似因為失控當場翻車，整輛車包含貨櫃，橫躺在匝道中央，導致該路段暫時封閉，目前警方及公路局人員，新營工務段正在現場離處置。 台61線北上線西段也爆連環撞 轎車側翻90度釀回堵10公里 糖鐵135號巡道車現身台南 遊客樂拍 #匝道 #台84線 #台61 #貨櫃車 #橫躺 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 卡車沿路洩廢土 台61線新屋段受阻 轎車壓過瞬間爆胎 11:472022/05/05 社會 台中YouBike站點破千 議員要求增闢自行車道 04:102022/05/07 地方新聞 台9線小貨車疑過彎失控撞回收車 擋風玻璃全碎車門慘變形 15:062022/05/04 社會 中市公共自行車破千站 市區卻未增闢自行車道 17:342022/05/06 生活 台61線後龍段曳引車疑爆胎撞護欄 車頭全毀雙向中斷2小時 12:032022/05/03 社會 5／1台鐵列車停駛 桃園火車站人潮冷清 剩外籍移工比較多 12:592022/05/01 生活 疑視線死角奪命！貨櫃車撞倒自行車 女騎士遭輾當場死亡 13:452022/05/10 社會 騎士凌晨誤闖西濱 大車呼嘯嚇到停路肩求救 11:092022/05/12 社會 台76線員林匝道3車連環撞 轎車撞成廢鐵駕駛重傷命危 11:182022/05/09 社會 軌道檢查車僅1台 3個月才環台1圈 04:102022/05/01 生活新聞 台61線北上清水段6大車連環撞 釀1駕駛身亡3傷 11:172022/05/04 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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