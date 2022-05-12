台84線快速道路往西，連接台61南下環狀道匝道轉彎處，今(12日)中午1時許，一輛大型貨櫃車行經該處時，疑似因為失控當場翻車，整輛車包含貨櫃，橫躺在匝道中央，導致該路段暫時封閉，目前警方及公路局人員，新營工務段正在現場離處置。