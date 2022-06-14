台鐵今天發布新聞稿表示，6月29日起列車時刻改點，共調整464列次，並印製冊本式紙本時刻表10萬本，28日上午8時起在台鐵各大車站提供旅客免費索取，送完為止。

台鐵已於4月28日預告，配合EMU3000型城際列車及EMU900型電聯車投入營運，為提升服務品質，6月29日起進行時刻調整。

台鐵統計，這次列車改點共調整464列次，其中變動在5分鐘以上班次計239列次，調整重點如下：

一、EMU3000型城際列車將替駛樹林-台東間普悠瑪4列次、台中-台東間自強號2列次、台南-花蓮間自強號2列次，調整後東線自強號列車運能較現況提升13.8%。

二、新左營-花蓮間306次、308次、317次、323次，以及台中-台東間372次、373次自強號改以普悠瑪號替駛，縮短行車時間。

三、潮州-花蓮間561次、562次，以及七堵-潮州間506次、507次、522次、513次莒光號停駛，並針對旅運需求熱門區段改以6班EMU900型區間快車行駛，舊型摺疊門莒光號全數汰換完畢，提升行車安全。

四、高雄地下化路段柴聯自強號班次數由每天14列次減為4列次，改善空氣品質。