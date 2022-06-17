暑假即至，隨校園疫苗覆蓋率提升，北市教育局公布自7月1日起開放辦理校慶、國高中跨縣市校外教學、辦理各項體育競賽，校園場地開放，8月1日起開放辦理暑期泳訓班等，期望北市學生仍能有充實的暑假生活，調整6大防疫措施。

教育局表示，實體活動參與者包含學生、教師、工作人員，均須打滿3劑疫苗，國小學生須完成1劑疫苗，無則提供2日內快篩陰性證明，並全程戴口罩、用餐使用隔板等措施；室內開啟空調設備時，前後窗戶應留15公分開口以利通風。

教育局說明，校外活動期間如有學生快篩陽或確診，確診個案由家長自行接回或就醫，同寢學生快篩，如快篩陰繼續行程，快篩陽比照確診個案辦理，其餘同學繼續行程。

教育局表示，國高中職開放跨縣市校外教學，國小維持開放台北市境內校外教學。過程中如有師生快篩陽性或確診，比照學校班級停課模式暫停實體活動3天，並依退費規定辦理退費。

教育局表示，校慶含園遊會、體表會，開放各級學校辦理大型活動，並開放打滿3劑疫苗之校外人士入校，或可提供2日內快篩陰性證明，開放飲食，惟禁止共飲共食。

教育局表示，各級學校體育競賽，體育賽事開放家長進場觀賽，進場人員須打滿3劑疫苗，國小學生須完成1劑疫苗，或提供2日內快篩陰性證明；落實體溫量測、單一出入口及團進團出之規定。

教育局表示，校園場地開放部分，7月1日至7月17日國小校園室外場地於週六、週日開放，開放時間同步開放兒童遊具設施及運動設施，室內場地維持不開放；國高中職校園室外場地開放，室內場地於週六、週日開放。8月1日開放辦暑期泳訓班，參加的國高中學生須打滿3劑疫苗，國小學生須完成1劑疫苗，無則提供2日內快篩陰性證明。

教育局補充，6月18日及25日分別於文化國小、內湖國小、西門國小及景美國小開設4個兒童疫苗接種站，提供5到11歲莫德納疫苗第1、2劑及BNT疫苗第1劑，由家長帶孩子前往接種，為維持場地秩序，陪同入校接種的家長以1人為限，並應接種2劑疫苗，或提供2日內快篩陰性證明。