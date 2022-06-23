農水署臺灣嘉南瑠公國際農業旱作灌溉試驗教育中心大樓已於3月完工驗收，內有百人大階梯教室。（劉秀芬攝）

農水署臺灣嘉南瑠公國際農業旱作灌溉試驗教育中心大樓已於3月完工驗收，有20間套房宿舍。（劉秀芬攝）

最近從市道178線往台南大內市區民眾，路過二重溪段時，可見路旁一棟白黃色調的新建大樓，十分醒目，這棟大樓是臺灣嘉南瑠公國際農業旱作灌溉試驗教育中心，建築大樓已於3月完工驗收，目前正等待核發使用執照，另有3公頃大的旱作試驗農場，順利發包的話，預估明年中可正式啟用。

全球暖化與氣候變遷造成澇旱頻率升高，水資源的循環再利用是台灣農業永續發展的重要工作，農委會農田水利署嘉南管理處於台南學甲區設有全台唯一的灌溉技術推廣中心，除了推廣節能灌溉，教農友如何使用噴灌、滴灌、加裝水塔，並補助設置費用，另設有稻米、雜糧試驗田，找出節水省水方法。

除了在農水署灌區加強省水節水灌溉，在非灌區的果樹等旱作節水灌溉技術，也是農水署推廣重點，因灌溉試驗用地不足，2013年時還未改制的嘉南農田水利會，邀請瑠公農田水利會配合經費購地擴大試驗用地，雙方達成協議，由嘉南農田水利會辦理新試驗場地工程及管理業務。

試驗教育中心工程斥資1億3000萬元，經過兩年施工，已於3月30日完工驗收，教育中心不但是銀級綠建築，5層樓建築內部規畫有辦公室、大小型會議室、教室、階梯教室、節水灌溉靜態展室，還有20間套房宿舍，讓上課學員可以留宿，更有交誼廳、娛樂空間。

此外，3公頃大的試驗農場，除了果樹栽培區，還有農塘、節水灌溉設施體驗區，目標是國際化的旱作省水管路灌溉、觀摩、教育訓練場域；試驗農場預估明年中可完工，屆時中心的運作與管理，則還有待農水署的規畫。