台南市官田區隆田ChaCha文資教育園區7月起開放水圳，讓遊客消暑玩水。（隆田ChaCha文資教育園區提供／張毓翎台南傳真）

位在台南市官田區的隆田ChaCha文資教育園區，擁有全台最大的「嘉南大圳」主題式沉浸式劇場，園區內還有潺潺水圳流經，園區配合水利單位安排的輪灌期程，7、8月開放讓遊客親近戲水，沁涼一夏。

市府文化局長葉澤山說，兒時在圳邊游泳、戲水，是許多農村小孩的珍貴回憶，而現今的孩子鮮少有機會親近水圳，今年開幕的隆田ChaCha園區有嘉南大圳支流流經，因此放水期間，園方特別提供親水體驗，歡迎民眾盡情逛展、吃冰、來圳邊泡腳去。

園方表示，「大圳戲水趣」是今年暑假首波活動，戲水棧道旁也將設置嘉南大圳相關介紹，包括園區灌溉區為3年2作區、V型溝與U型溝差異，並同時細心規畫洗腳區，方便民眾戲水後清潔雙腳。農水署嘉南管理處也特別協助這項活動，共同合作推廣水圳文化，向民眾推廣珍惜水資源。

園方說，「大圳戲水趣」將自7月1日至7月16日舉辦，7月下旬至8月活動時間，將依據水利會所安排的輪灌情形，在園區臉書及網站公布。另也提醒，水圳內為農業灌溉用水，禁止民眾將水舀出溝渠外，減損灌溉水量，亦不可在水圳內使用清潔劑，以免汙染水質。