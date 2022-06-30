草屯手工藝產業園區動土，未來每年將創造25億元產值。（廖志晃攝）

草屯手工藝產業園區30日舉行動土典禮，未來將引進約30家業者，創造每年約25億元產值，並提供約1200個工作機會；周邊將設置親子共融遊憩運動公園，並且規畫興建青年或勞工住宅，全國第一大鎮風華即將展現。

草屯手工藝產業園區動土典禮，由縣長林明溱主持，包括立委許淑華、經濟部工業局工業區組長曾琡芬、草屯鎮長簡景賢、開發商德昌營造董事長黃政勇，縣議員李洲忠、簡峻庭、簡賜勝、唐曉棻、蔡銘軒、廖梓佑，縣府建設處長李正偉、縣長特助林儒彬、土銀副總經理林坤地、南開科大副校長林正敏、中華民國工業區廠商聯合總會副理事長董正宗等人都到場見證。

林明溱指出，草屯手工藝產業園區開發完成後，不僅增加就業機會，還可促進地方經濟發展，並結合在地的南開科技大學、台灣工藝研究發展中心，產官學密切合作，對於未來發展有加乘效果，活絡地方整體經濟的效益，草屯繁榮可期。

許淑華表示，草屯手工藝產業園區對地方發展有極大助益，期待進駐設廠的業者很多，土地供不應求，草屯鎮未來的發展指日可待。簡景賢指出，草屯是全國第一大鎮，周邊有4個交流道，交通便捷，歡迎大家來投資。

草屯手工藝產業園區位於草屯鎮中心，以中正路為聯外道路，往東約3公里可接永安路及交流道引道進入國道6號；往西約0.7公里為台3甲線，約5公里可銜接至國道3號草屯交流道，交通便利。

園區基地面積13.94公頃，可售地面積約8.79公頃，公共設施占園區面積35.7％，公共設施有滯洪池，綠地及公園用地、服務中心、自來水、汙水處理設施等，計畫引進產業包含木竹、金屬、食品等製造業及觀光工廠。

縣府建設處指出，園區將於8、9月間公告辦理土地出售，2年內陸續交付土地給進駐廠商同步建廠，並於施工後3年內完成園區整體開發。

縣府指出，為擴大地方特色產業群聚效應，提供中小企業投資園地，向經濟部申請設置草屯手工藝產業園區，引導產業升級及永續發展，並且結合在地資源優勢，增加居民工作機會，帶動草屯觀光及產業發展。