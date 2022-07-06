I draw PEACE國際藝術計畫源自於今年震驚全球的俄烏戰爭，盼讓受到戰爭迫害的孩童可以透過藝術自由創作，並巡迴展出，台灣站5日登場，且為亞洲首個接力國家。

由「烏克蘭赫爾松綜合藝術學校」與「烏克蘭利沃夫兒童藝術慈善基金會」共同發起的I draw PEACE國際藝術計畫，源自於俄烏戰爭，希望讓無辜孩童透過藝術自由創作，從畫畫中找回童真美好及自我療癒，短短2週就募集世界各地1200件兒童藝術創作，以烏克蘭兒童的作品為數最多。

宜蘭綠舞觀光飯店日前發布新聞稿表示，攜手台灣Pink ART Studio打造亞洲首站「2022 I draw PEACE 世界兒童藝術接力展-台灣站」將這項有意義的全球兒童畫展引進台灣，也是亞洲第一個接力的國家。

宜蘭綠舞觀光飯店指出，從7月5日起到8月31日，將展出台灣及世界各地兒童共210件作品，希望旅客透過兒童的畫筆來欣賞不一樣的世界視角及和平的珍貴。

I draw PEACE接力展是首個以「木盒子」行為藝術（performance art）方式呈現的畫展接力站，訴求展覽需要觀眾協力才能完成，畫作及文字放置木盒中等待觀眾打開，感同身受戰爭對孩子的影響與磨難，看展觀眾也可留言置於牆上，參與行為藝術的創造及將美好和平信念永續傳遞。

I draw PEACE世界兒童藝術接力展自今年4月開始在多個國家城市舉辦，包含捷克、墨西哥、斯洛伐克、土耳其、保加利亞、挪威、烏克蘭、台灣。（編輯：張芷瑄）1110706