來不及發光發熱的年輕生命終止於俄軍砲火。11日烏克蘭傳出一名年僅20歲的女舞者庫德爾(Daria Kurdel)練習時不幸遇襲身亡，砲彈直接命中她所在的大樓，而身旁的父親則是重傷送醫，幸運地撿回一命。

根據《基輔獨立報》報導，20歲的庫德爾(Daria Kurdel)是烏克蘭競技舞蹈(dancesport)好手，多次榮獲國內外冠軍寶座。當天父親帶著她前往中部第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）城市克里維里赫(Krivoy Rog)進行移地訓練。庫德爾與父親人在室外操場，俄軍發射砲彈命中他們周圍的建築物，碎片直穿她的內臟，送醫搶救仍不治；至於父親則是身受重傷，目前已脫險，但卻永遠喚不回寶貝女兒。

清秀的瓜子臉、精緻五官再加上完美體態，庫德爾私底下穿搭相當時髦，完全不輸時裝界的模特兒。據悉她是一位認真負責、聰明伶俐的女孩，積極參與學校活動且熱愛運動，對於未來懷抱著遠大抱負。

網路上還流出一段她往年參加鋼管舞蹈比賽的畫面，柔軟身段、動作俐落，乍看絲毫不費吹灰之力，充分展現力與美的結合。如今年輕生命殞落，也再次驗證了俄軍濫殺平民的事實。