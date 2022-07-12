美國個人防護裝備開發商鏡太公司(Gentex Corporation)表示，該公司的HGU-56/P 飛行頭盔，成功系保護了烏克蘭直升機飛行員的性命，使他們在直升機墜毀後仍然能夠悻存。

防衛部落格(Defense Blog)報導，今年3月，烏克蘭軍方1架 Mi-8「河馬」(Hip)通用運輸直升機遭到俄軍的火箭彈擊落，所幸2名飛行員都生還，而他們相當感謝美國的頭盔保住了他們的生命。

鏡太公司表示：「我們收到了來自烏克蘭陸軍航空兵的感謝函，他們提供了滿是傷痕的HGU-56/P ABH(機組人員彈道頭盔Aircrew Ballistic Helmet)照片，並附文表示，就是頭盔的抗衝擊效果，使得他們能在直升機遭擊落後依然存活。」

烏克蘭飛行員感謝美製HGU-56/P頭盔的保護力。(圖/defence-blog)

HGU-56/P 是專為旋翼機組人員所設計的抗衝擊防彈頭盔，它使用的材料屬於高緻密塑膠，可確保持最大的舒適度和保護力，另外可加裝保護臉部的頜部罩 (MFS)，可提供完整的頭部保護。在烏克蘭飛行員提供的照片裡，他們的頭盔有這一部分。

不過，由於美國的法律限制，以目前的管道他們難以大批購買，並將它們運送到烏克蘭，目前尚不知烏克蘭飛行員是怎麼取得頭盔的，但確實成為話題，烏克蘭部隊表示他們迫切需要這種高品質防護設備。