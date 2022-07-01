縣府農業處長陳樹義介绍寵物天使園區內寵物身後塔位。（謝明俊攝）

寵物天使園區內寵物身後塔位。（謝明俊攝）

寵物天使園區內寵物身後火化場。（謝明俊攝）

寵物天使園區內寵物追思靈堂。（謝明俊攝）

寵物天使園區內寵物身後火化場內設有最後祭拜區，包含了佛教及基督教等方式。（謝明俊攝）

寵物天使園區內寵物身後樹葬區。（謝明俊攝）

明華園第3代藝人陳子強代言寵物天使園區。（謝明俊攝）

苗栗縣政府為照顧家庭寵物及流浪貓狗，以及野生、保育類動物，成立苗栗縣生態保育中心，園區新設專為寵物興設的身後生命館，包括寵物專用火化爐、身後塔位、埋葬區、公祭靈堂等等，完全依照人類身後事宜設計規畫，縣府並以委外方式經營，1日正式啟用，由縣長徐耀昌主持啟用，並請來明華園第3代藝人陳子強代言，期望提昇苗栗動保議題的能見度。

位在銅鑼鄉朝陽村後龍溪畔的苗栗縣生態教育保育中心，擁有廣大腹地，園區包含了動物收容所、生態保育教育中心、寵物天使園區等部門，是縣府農業處專門規畫用於動物保護收容領養及身後善終處理的專責園區，另外，像是石虎等保育類動物、或是野生非保育類動物都可在此暫時收容安置。

農業處長陳樹義指出，現代社會中，寵物已成了許多家庭成員之一，對於寵物的福祉待遇也漸受縣民重視，因此，縣府規畫寵物天使園區，專門提供寵物身後火化安葬等事宜，寵物天使園區包含了寵物身後塔位、公祭靈堂、火化場及埋葬區等，全部規畫都比照人類身後事宜，讓民眾能安心送走心愛寵物。

其中，寵物身後塔位採用亮麗顏色，來降低民眾前來祭拜探望時的哀傷情，寵物火化場並花費重資設置一具完全符合環保廢氣排放規定的排氣煙囪，火化場並備有佛教及基督教式的告別壇位，供飼主與心愛寵物做最後告別，並讓寵物能順利接受渡化走向西方安樂世界。

為了慶祝苗栗縣政府重視寵物待遇政策，1日舉行寵物天使園區啟用儀式時，多個流浪動物保育團體都到場共襄盛舉，苗栗縣長徐耀昌在主持啟用時，保證縣府將持續重視寵物及保育類動物的保護，讓陪伴如家人的毛小孩們都能有尊嚴的身後待遇。