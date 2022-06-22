台北車站前忠孝西路禁行機車逾40年，台北市議會交通委員會今天舉行座談會，交通局長陳學台表示，「開放是確定的」，已委外模擬開放車流量評估，允諾年底前試辦。
台北市議會交通委員會今天舉行「機車路權」座談會，針對機車路權長期受到漠視與不公平對待進行討論。
陳學台會中表示，未來禁行機車只會減不會增，「開放是確定的」，只是怎麼開放和時段規劃問題，已對外委託評估忠孝西路開放機車通行的車流量數報告，預計今年底前進行試辦計畫。（編輯：李亨山）1110622
台北車站前忠孝西路禁行機車逾40年，台北市議會交通委員會今天舉行座談會，交通局長陳學台表示，「開放是確定的」，已委外模擬開放車流量評估，允諾年底前試辦。
台北市議會交通委員會今天舉行「機車路權」座談會，針對機車路權長期受到漠視與不公平對待進行討論。
陳學台會中表示，未來禁行機車只會減不會增，「開放是確定的」，只是怎麼開放和時段規劃問題，已對外委託評估忠孝西路開放機車通行的車流量數報告，預計今年底前進行試辦計畫。（編輯：李亨山）1110622
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