為提供更多元的個人化金融服務體驗，中華郵政公司即日起與遠傳電信合作辦理開放銀行（Open Banking)第二階段，郵政儲戶可下載「friDay理財+」App，串連「行動郵局」App完成授權認證，即可透過「friDay理財+」App查詢郵政存簿儲金帳戶餘額。

中華郵政公司積極響應推動金融科技發展政策，參加財金資訊公司建置的「開放應用程式介面管理平台」（Open API管理平台），採漸進式分階段開放金融機構資料與交易資訊上架，民眾可透過第三方服務提供者（Third-Party Service Provider，TSP業者）查詢已開放的相關資訊。

繼2019年開辦「第一階段-公開資料查詢」服務，透過「Moneybook麻布記帳」App，查詢郵政臺幣活/定期存款類產品資訊及外匯匯率後，續與遠傳電信攜手開辦「第二階段-消費者資訊查詢」服務，提供郵政儲戶跨平台輕鬆查詢存簿儲金帳戶餘額，滿足儲戶一站式查詢多家金融機構帳戶需求，大幅提升帳戶管理效率與便利。

疫情加速催化數位金融發展，民眾對於非接觸式、數位行動化金融服務需求日益提升，中華郵政公司以顧客體驗為中心，發展多元數位金融服務、打造便捷、安全的金融環境，2022年3月21日推出新一代「行動郵局（Post）」App，全面優化體驗流程，提供ATM無卡提款、營業據點查詢/導航、線上取號、預填表單及預約服務等功能；另為營造友善服務環境，2022年6月21日再於全國約3,200臺郵政自動櫃員機常用功能選單操作介面，新增日文、印尼文、越南文及泰文等4國語言，以實際行動關懷在臺新住民與外籍人士。

中華郵政公司將持續尋求跨業合作夥伴，進行跨領域合作與資源整合，打造無所不在的郵政數位金融場景，建構完善郵政生活圈，滿足使用者需求。