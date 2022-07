7月新制正式上路,全台飲料店、速食店、便利商店、超級市場等業者提供自備環保杯5元以上優惠,擁有全台千萬會員的HAPPY GO也宣布應援,即日起推出雙重優惠活動「創意網美照 我與我的環保杯」及「下載HAPPY GO App綁定發票手機條碼 直送400點」,最高獎項可獲得1000點,鼓勵卡友落實環保行動,一起加入永續愛地球的行列。

迎接夏季的到來,來杯飲料消暑一「夏」,但是你使用環保杯了嗎? 根據行政院環保署統計,全台民眾每年平均使用40億個一次性飲料杯。HAPPY GO鼓勵卡友勇於攜帶環保杯出門,不論在全家外帶飲品,還是到星巴克內用喝咖啡,都可以使用自己的環保杯響應環保,不但方便還能享有折扣優惠。

HAPPY GO即日起推出「創意網美照 我與我的環保杯」限時活動,只要上傳已裝飲料的環保杯創意合照,即可獲得1點;同時綁定發票手機條碼並成功存取7月份消費雲端發票再抽500點(共100名);最後將選出最有創意的「我與我的環保杯」照片並符合以上資格卡友,就可以獲得1000點,輕鬆落實減塑、減碳、無紙化,還能賺點賺荷包。

疫情後數位化持續改變生活方式,只要一支手機即可出門輕鬆購物,HAPPY GO提供方便又快速的零接觸購物服務,推出「下載HAPPY GO App綁定發票手機條碼 直送400點」優惠活動,首先下載HAPPY GO APP及綁定財政部發票手機條碼,馬上獲得HAPPY GO 200點,再綁定HAPPY GO Pay新戶首刷即可得點200點,雙重得點又能輕鬆方便安心購物。除此之外,HAPPY GO鼓勵卡友推薦親朋好友一起下載App,還能再獲得200點,推薦越多賺更多,累積無上限。