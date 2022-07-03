為響應無紙化，不少單位鼓勵消費者改採電子帳單方式。台北市議員潘懷宗指出，台北自來水事業處推動電子帳單迄今18年，使用電子帳單之用戶僅18.64％，耗費紙本帳單卻變更多，質疑成效不彰。北水處表示，民眾選擇電子帳單後，仍會將紙本憑證寄給民眾，正在檢討用電子方式提供，方便下載。

台北自來水事業處於2005年3月起開辦電子帳單服務，為鼓勵用戶申辦電子帳單，電子帳單從開辦迄今邁入第18年，截至今年4月底止，累積申辦用戶達29萬8732戶，僅占總用戶比例18.64％。

但潘懷宗發現，北水處電子帳單推動的同時，每年紙本帳單件數照道理應有所降低才是，但實際上耗費帳單件數卻是越推越多，自2019年迄今申請人數共計9萬2349人，但自來水用戶從158萬戶增加至今年4月底止的160萬戶，新增2萬戶

他認為，新增加用水戶數少於申辦電子帳單戶數，按常理紙本帳單使用數應有所降低，但實際上紙本帳單件數卻由2019年的918萬件攀升至去的942萬件，費用也增加100多萬，執行成效令人質疑。

潘懷宗提到，針對已申請電子帳單的用戶，北水處近4年也花費85萬5258元在寄送代繳扣款失敗通知、發票中獎通知、預告停水通知、催繳逾期水費通知及消費性用水服務契約終止通知，仍持續針對電子帳單用戶寄送紙本，雖然耗費的金額相較北市財源猶如九牛一毛，但北水處應有更精進做法。

北水處處長陳錦祥表示，民眾選擇電子帳單後，仍會將紙本憑證寄給民眾，正在檢討能否用電子方式提供，方便下載，另外有些單據與用戶權益有關，若用E-mail寄出停水通知，用戶若沒收到可能會產生糾紛，因此還是要紙本送達，但會持續檢討哪些項目可以改為電子化。

為了減少憑證的紙本列印及寄送成本，北水處規畫自今年9月起，用戶以行動支付繳費，只要在系統綁定手機條碼歸戶，應可減少紙本列印與寄送，另為了讓民眾更簡便申辦電子帳單，會有用戶專屬Qrcode，只要輸入手機號碼及電子郵件即可申辦電子帳單。