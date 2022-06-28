針對國民黨團召開記者會抨擊電價調整與能源政策，民進黨發言人黃世杰今天表示，政府在經濟正向成長，企業有餘裕負擔的狀況下，適度反映因俄烏戰爭等因素飆漲的能源成本，估算全台僅有不到3％住宅用戶受影響，跟過去馬政府在2012年出口衰退、經濟成長率僅1％、失業率高漲、民生凋敝的狀況下還要油電雙漲，是完全不同的狀況。

黃世杰表示，在全民守住疫情狀況下，台灣經濟表現亮眼，2021年台灣經濟成長率為6.28％，創下11年新高紀錄；今年5月出口420.8億美元，創下歷年單月次高，並已連續23個月正成長；今年前5月僑外資投資金額近43億美元，年增達116.2％，顯示世界各國廠商看好台灣，紛紛加碼投資。

在烏俄戰爭等國際事件的衝擊下，他說，世界各國皆已大幅調整電費，如美國調漲12.9％、東京電力公司調漲32.6％、中國漲20％、新加坡漲23％、甚至連產煤的澳洲都上漲98％-189％不等，各國都因應國際情勢進行調整，而台灣政府選擇以影響民生最小的調整方案，估算全台僅有不到3％住宅用戶受影響，降低對國人的衝擊。

黃世杰指出，國民黨持續的灌輸錯誤的資訊給國人，暗示核電可以抑制電價調漲，但事實上，所有使用核電、建設核電的國家，「電價漲幅都比台灣還要高」。顯見國民黨不僅搞不清楚國際趨勢，能源政策只剩下一招就是「重啟核四」，但卻忘了台灣人民才剛在去年底公投案中用選票否決，難道國民黨還想在這樣的情況下，無視世界趨勢，繼續用話術唬弄國人，替重啟核四鋪路嗎？