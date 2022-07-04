受國際通膨影響，國內物價漲幅有感，尤其畜禽產業飼料更是水漲船高，養殖業者的成本壓力相當高。農委會主委陳吉仲表示，飼料價格已經到了一個高峰，會繼續和行政院爭取營業稅減免，也會透過種植5萬公頃硬質玉米、釋出30萬公噸舊米來減輕農民負擔。

陳吉仲今日出席「2022食育力五星城市頒獎典禮」受訪表示，從去年底到現在，除了國際通膨，另受全球新冠疫情下塞港、俄烏戰爭等影響，導致原物料價格大漲，尤其玉米和黃豆為飼料原料，雞蛋、雞肉、豬肉等價格也跟著漲。

然而除了畜產品，農糧的蔬菜、水果、白米、雜糧等都維持在良好的價格水準，飼料價格應該已經到了一個高峰，營業稅減免的措施會繼續和行政院爭取，也會透過種植5萬公頃的硬質玉米、釋出30萬公噸舊米來當飼料米來減輕農民負擔，畜產品也會因應市場機制來調整價格。

陳吉仲強調，農產品價格調漲都是跟著供需走，沒有所謂價格調整就回不去的事情；現在不只雞蛋，包括豬肉、白肉雞的價格也都在合理水準，農委會的優先責任是確保所有糧食供應無虞，記得今年初有人說5月和6月會缺雞肉，但一直到現在都有穩定供給給全國消費者。

另針對通膨下溫飽受影響的中低收入戶，行政院已有相關政策，農委會也會推動零肌餓來降低通膨的影響。