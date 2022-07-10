高雄代表性夜市瑞豐夜市去年7月傳出熄燈，所幸最後因為部分地主降租、不收租，繼續營業至今。不過近日有網友到訪逛街時，發現人潮似乎不如以往，就連攤位也出現許多空位，讓人擔心是不是快倒了？許多人分析，其實瑞豐夜市沒人潮有3大原因影響。

原PO在PTT發文分享，自己7月8日久違的前往瑞豐夜市逛街時，發現人跟以前相比少了很多，進去一看更是不得了，「以前滿滿的攤位，對比現在卻是很多空租，一個整個傻眼」，讓他疑惑瑞豐夜市是不是快倒了。

對此，許多網友紛紛回應「過氣成這樣喔，之前去走路都很困難欸」、「坑殺台灣人的夜市？」、「剩前面三條賣吃的，後面的收一堆了」、「饒河街更慘」、「你去隔壁的巨蛋看看保證滿滿的人你就知道是誰的問題了」、「巨蛋真的人多到沒路走」，不過有人質疑，原PO可能是挑休攤的周一、周三前往消費，所以只有第一排有開市。

另外也有不少人點出，沒人去夜市消費可能有沒冷氣、價格貴、環境衛生3大原因，「天氣熱誰要去夜市，當然是百貨公司吹冷氣」、「這幾年台灣的每家夜市你自己說多貴，貴到價格都比的上裝潢漂亮還能吹冷氣的餐廳了」、「同樣錢不如吃餐廳吹冷氣，誰跟你吃路邊攤」、「夜市那麼貴又不衛生有什麼值得買的？」、「現在夜市的價格，我寧願直接去百貨公司吃，有冷氣又比較乾淨，何必去夜市苦毒自己」。