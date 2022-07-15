近年，政府積極推動「大南方大發展南臺灣發展計劃」，目的為強化南部產業建設，改善與解決產業缺地問題，陸續開發中南部產業園區，進而吸引產業投資進駐、帶動產業聚落及周邊發展。而一向被視為發展指標的護國神山「台積電」，確定落腳高雄楠梓產業園區，更力拼2023年7月營運。看準未來發展潛力，剛需使然連帶提升周邊建案詢問度，特別是早已進駐楠梓區的「遠雄明水漾」，深受多元客層喜愛。

隨著台積電落腳高雄楠梓，坐落於同區域的建案「遠雄明水漾」備受矚目。(圖/截取自youtube)

根據消息指出，台積電因應市場需求將在楠梓興建兩座6奈米晶圓廠，搭配經濟部推動半導體S廊帶計劃，高雄市將成為南台灣半導體科技廊道；第四季大魯閣打擊場與誠品也即將進駐。楠梓區交通利多，鄰近台17線快速道路，從發展早期的成熟商圈到市區僅需15分鐘的車程，在科技產業、交通利多加持下，同樣位於楠梓區的建案「遠雄明水漾」獲得矚目。

遠雄明水漾實景拍攝。(圖/業者提供)

明水漾已購住戶許先生一家人。(圖/業者提供)

遠雄房地產發展行銷處長張嘉祐表示，40年來，高雄市首次遇到產業升級轉型，無論台積電還是日月光，或是其它上下游廠商，皆能為楠梓帶來新的就業機會，吸引在外工作的遊子回流。他說，遠雄算是國際級的品牌建商，國內外都有很多建案作品，本案首次在楠梓插旗，自己蓋自己賣，可以保證品牌營造的品質。

至於「遠雄明水漾」什麼原因深受民眾喜愛？已購客顏先生表示，遠雄的結構保固可以延長至25年、防水保固5年，優於其他建案，這是他被吸引的原因之一；另外，房間格局方正、大陽台，景色是附近建案沒有的。對於新婚夫妻翟太太來說，鬧中取靜的地理位置居住舒適，附近的24小時家樂福亦能滿足日常採買所需；無論騎車、步行皆可抵達捷運楠梓加工區站。翟先生認為，中古屋開價越來越高，價格與新成屋差距不大，若有房貸支撐的話，多加一些錢直接購買新房是很好的選擇。

「遠雄明水漾」位於楠梓水岸第一排，對於買在高樓層的已購客許氏夫妻表示，當初的想法是下班回家後，可以看到空中花園360度環景視野，這種美景是透天享受不到的；並且鄰近明星學區翠屏國中小學，對於擁有兩小的許氏夫妻來說也很加分。

高雄半導體廊帶成形，帶動在地產業升級與城市轉型，發展前景可期，對於有意購屋的民眾，絕對是值得把握的時機。