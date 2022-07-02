管線箱體占據人行道不但阻礙民眾通行，有時甚至可能衍生人車爭道的危險，為有效解決此問題，台中市建設局盤點全市人行道，發現有507處寬度未達1.5公尺，將分三階段改善，第一階段主要針對交通流量大、人口密集的黎明路、忠明路與雅潭路等路段，預計年底前完成83處整頓作業。

建設局長陳大田表示，許多人行道上過去都設有各類箱體，幾乎占據人行道一半的寬度，導致行人、嬰兒車或輪椅行經該處，都必須繞路通行，有時民眾走到馬路上還會與汽機車爭道，相當危險，為保障用路人行的權益，建設局近年來盤點各處設施阻礙情況。

陳大田強調，目前全市人行道寬度不足1.5公尺者，總計有507處，建設局將分三階段改善，第一階段目前已開始推動，針對南屯區黎明路二段、北區忠明路與大雅、潭子區的雅潭路二段、三段，將進行纜線下地、道路鋪面更新及調整箱體位置、整併桿件等作業，預計恢復人行道達3公尺寬，年底將完成83處瓶頸點改善。

陳大田說，第二階段則針對南區忠明南路等人行道寬度達2公尺，或是路幅有一定寬度以上的道路做改善，目前統計待改善箱體有38處，預計年底接續第一階段後開始作業；第三階段則是針對人行道寬度不足處，將評估是否遷移箱體位置或以拓寬人行道的方式因應。

陳大田強調，許多占據人行道的電箱、訊號箱或消防栓等，若要調整位置，必須要考量周邊用電情況、電流壓降等問題，且在施工前必須先斷電，可能導致附近居民受影響，將邀請相關管線單位共同參與，透過設施整併、遷移或下地、拓寬人行道等方式改善。