附近路口號誌已停用，金城一路35巷路口也只有閃黃燈。（王惠慧攝）

將軍村二期工程將人行道（橘）拓寬，導致金城二路（綠）路寬不足6公尺，改為單向通行。（王惠慧攝）

新竹市金城二路位於將軍村一、二期工程間，先前因二期拓寬人行道，金城二路由雙向道改為單向引民怨，當地里長也多次請命，盼改回雙向還給居民安全回家的路。市府交通處指出，此處涉及將軍村整體計畫仍待討論，若需改善也會配合。

「將軍村把人行道蓋到馬路上，」建功里里長邱漢奇說，金城二路過去原為雙向道，但目前還在施工的將軍村二期工程，今年將人行道拓寬，導致金城二路路寬不足6公尺，改為單向通行，回程只能從金城一路35巷左轉，更多車流聚集於此「危險路口」。

金城一路光復路口是前往科學園區上班要道，也是附近居民出入必經之路，車流十分密集，但因光復路轉進金城一路的區段太短，此十字路口一旦開啟紅綠燈會造成回堵，因此已暫停使用，目前金城一路35巷路口也只有閃黃燈。

此處周邊都是4線道，進到金城二路卻變成單向，附近居民指出，現在返家需要繞很大一圈，徒增不少困擾，且車輛都集中在同一路口，想走安全的路變得困難，也擔心發生交通事故。

市議員段孝芳也指出，金城二路道路5.5公尺寬，連接將軍村二期處的人行步道最寬處4.2公尺，幾乎已經跟道路一樣寬，但人行道跟車道無高低差，車子右轉時若車速過快非常危險，尤其晚上更容易有意外。

交通處長倪茂榮回應，有關金城二路路寬及現在施工狀況是否改雙向，因涉及將軍村開放圖書資訊園區整體計畫內容，需了解更多屬性跟未來經營方向，才能進一步討論周邊交通，若需改善也會與文化局配合，以符合民眾需求。