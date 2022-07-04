桃園市八德區介壽路一段399巷已將路口擴大並延長紅線。（陳夢茹攝）

桃園市八德區主幹道介壽路因有捷運綠線正在動工，進入交通黑暗期，常見到行人、機車與大車爭道的畫面，其中G05站、VS4通風豎井及G04站路段原就是肇事熱點，遭指動工後交通事故漲幅最高近46％。捷工局回應，針對肇事熱點有制定配套措施，G05站交通號誌原本為圓頭燈，將改為箭頭燈、G04站已改善人行道空間。

綠線捷運如火如荼動工中，介壽路沿線有許多工區，為讓工程如期進行，道路上做了禁止左轉、車道限縮等調整，致使當地陷入交通黑暗期，行人、機車騎士會與轎車甚至大貨車爭道，先前捷工局工作報告時，有不少名市議員要求市府儘速改善。

現又遭指介壽路上3個主要工區G05站、VS4通風豎井及G04站，捷運開工前原先就是肇事熱區，而在開工後的交通事故率漲幅最高近46％，即便去年因全國疫情三級警戒，民眾移動需求下降，讓交通事故死傷人數略下降，但鄰近大勇國小的VS4通風豎井工區事故率仍增加24％。

捷工局表示，捷運沿線施工都有派義交指揮交通，相關交維計畫都有通過道安會報審查，若有民代、民眾反映有交通問題皆會儘速派員前往會勘調整，介壽路屬於主幹道車流量大，民眾車速普遍不慢，用路人在行駛過程中自身就應該要多留意。

針對肇事熱點也有制定配套措施，捷工局說明，八德特力屋前因正在施工，從桃園往八德行駛的汽機車無法左轉忠孝西街，市府將車流提前引導至介壽路399巷左轉，不過有民眾陳情，該處車流量大且有單側停車的問題，現已將399巷的路口擴大並延長紅線。此外，G04站人行道狹窄難行也已改善、G05站交通號誌原為圓頭燈，將改為箭頭燈。