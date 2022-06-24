Troopers are on scene investigating this hit and run #collision involving a a 2020 #McLaren600LT, eastbound SR 512 to Portland Ave. pic.twitter.com/JXbOz6hI4R — Trooper Robert Reyer (@wspd1pio) June 21, 2022

《紐約郵報》（New York Post）23日報導，美國華盛頓州發生一起離奇車禍，一輛售價可能超過25萬美元（約新台幣745萬元）的邁凱輪（McLaren）超跑，被發現撞擊並卡在路邊的護欄下方，駕駛人卻拋下昂貴的跑車逃離現場；警方表示，還不確定駕駛人的下落，且尚未接獲該車失竊的報案。

負責皮爾斯郡（Pierce County）和桑斯頓郡（Thurston County）的華盛頓州第一巡邏區（Washington State Patrol District 1）公共事務官雷耶斯（Robert Reyer）在推特上表示，州警正調查一起肇事後逃逸案件，出事車輛為2020年的McLaren 600 LT超跑，事故地點為512號州道（State Road 512）往波特蘭大道（Portland Ave）一帶，靠近港市塔科馬（Tacoma）。

根據報導和警方公布的照片，這輛售價可能超過25萬美元、有能力在10秒內加速到時速124英里（約時速200公里）的超跑，撞擊並卡在512號州道的護欄下方，且駕駛座旁的鍘刀式車門（scissor door）敞開，內部空無一人。

雷耶斯在推特上表示，由於駕駛人逃離現場，因此警方仍不確定他是否在車禍中受傷；另一名州警達蒂洛（John Dattilo）則告訴《俄勒岡人報》（The Oregonian），受損的超跑已被拖離現場，其仍掛著經銷商牌照、並未被通報失竊，註冊車主的地址位於華盛頓州內。

蒂洛指出，類似的肇逃事件並不罕見，人們會因為不想惹上麻煩，在發生事故後拋下車輛一走了之，但高價超跑被丟在現場就不太常見了。