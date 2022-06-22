警方抵達現場後發現疑似肇事者所遺留下的斷指，隨即調閱路口監視器，並將斷指採集回去經指紋比對後，確認身分為50歲黃男。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

南投縣埔里警方21日接獲民眾報案，表示停放在自家門口的自小客車遭不明車輛撞毀，警方抵達現場後發現疑似肇事者所遺留下的斷指，隨即調閱路口監視器，並將斷指採集回去經指紋比對後，確認身分為50歲黃男，循線到黃男家中發現其全身酒味，黃男坦承酒駕自撞，最後被依公共危險罪送辦。

埔里警方表示，21日清晨8點50分接獲民眾報案，其停放在南盛街上的自小客車被擦撞，方向鏡破裂掉到地上，地上還遺留血跡，車主憤而報警，警方到場調查時發現，地上除了血跡之外，還有遺留一截斷指，經指紋比對確認身分。

警方說，循線到肇事的黃男家中找人，肇事黃男承認是因為酒駕，表示前一天到朋友家中喝酒，凌晨騎車返家自撞路邊車輛，擔心被警方查緝，所以才會逃離現場，經酒測酒精濃度達0.23 mg／l，警方隨即將黃男送醫。

警方也說，由於黃男是凌晨自撞斷指，車主清晨8點50報案，警方循線一直到10點40分左右找到黃男，斷指已經脫離太久，因此送到醫院後也無法接回，提醒民眾，開車不喝酒、喝酒不開車，酒駕肇事損人害己，飲酒者請改大眾運輸工具或代價，以免造成憾事。

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