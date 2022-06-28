香港警方今表示，將就大陸國家主席習近平到港的安排，進行一系列部署，確保習近平的人身安全及慶祝活動有序安全進行。警方將向習近平提供近身保護及護送車隊，在習近平到訪及途徑的地方設立核心保安區，其他附近地區將劃爲保安區，車隊經過地區行車路線，及行人天橋將短暫封閉，並實施車輛及人流管制。

警方會在慶典活動周邊，尤其車隊行車路線，實施管制和封閉，周四及周五、七一當日，會展北部、會展中心半島、港鐵會展將會封閉，警方呼籲市民如非必要不要前往區內。

警方又會在維港兩岸設立臨時限飛區，禁止所有飛機及飛行裝置在制定範圍飛行，全港亦將會設立小型無人機限飛區。警方解釋，是根據政府小型無人機的新條例，因應執行警務職責，而設立相關限制區域，警方經過謹慎風險評估，包括參考國外、國内經驗、領導人活動範圍、當日活動的地理環境、無人機特性等，認爲有關措施已是取得最好平衡。

警方指，目前以預計習近平來港安排保安工作，會持續及不同團體保持聯繫，更新及調動保安工作，將對市民造成的不便減到最低。目前香港的恐襲風險級別維持中度，無情報顯示有恐襲危機，但近年香港地下恐怖主義冒起，破獲的武器、炸藥及原材料案值得關注，高度關注習近平遇襲風險。