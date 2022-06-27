花蓮2竊賊25日到已停辦的台灣觀光學院竊取配電室內的總重達54公斤的電纜，見獲報趕抵現場的警方拔腿就跑，雙方追逐百餘米後，警方直接對空鳴槍嚇阻，其中一名林嫌疑被「蹦、蹦」2聲嚇到舉起雙手，乖乖就逮。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮2竊賊25日持大力剪等工具，到已停辦的台灣觀光學院竊取配電室內的電纜。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮2竊賊25日持大力剪等工具，到已停辦的台灣觀光學院竊取配電室內總重達54公斤的電纜。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮一名44歲林姓男子25日與友人前往已停辦的台灣觀光學院，竊取配電室內的總重達54公斤的電纜，2人見獲報趕抵現場的警方拔腿就跑，雙方追逐百餘米後，警方直接對空鳴槍嚇阻，林疑似被「蹦、蹦」2聲嚇到舉起雙手，乖乖就逮，但另名男子卻趁隙逃逸。警方除依刑法竊盜罪將林男移送偵辦，並已鎖定另名男子身份，將持續追捕到案。

被警方列管為毒品人口的林男25日與友人上午9時許，分別騎乘機車前往位在壽豐鄉已停辦的台灣觀光學院，並翻牆進入校區配電室裡，用大力剪等工具，破壞裡面的電纜並陸續竊取，不過2小時後，保全透過監控系統發現異狀，趕緊通報豐田派出所。

警方趕抵校園隨即展開搜索，並在1間高壓配電室前發現2名竊嫌，不過2人見到警方時，嚇得趕緊把手上的工具隨地一丟，轉身拔腿就跑，員警則緊追在後。

雙方追逐百餘米後，豐田派出所所長鄒青雲當機立斷，對空鳴槍2發，並大聲喝令「趴下！不准動！」，林男疑似嚇到立刻舉起雙手，乖乖就逮，但另名男子則趁隙逃逸。

警方除在現場查扣犯罪工具1批、電纜線54公斤，並依刑法竊盜罪將林男移送偵辦，目前也已經鎖另名男子的身份，將持續追緝到案。