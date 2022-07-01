以粗工為業的36歲潘姓男子，27日因肚子餓，在住家附近發現1戶民宅門沒關，就走進屋內搜刮5000餘元、3碗泡麵，還翻找冰箱找食物覓食，吃光一盤香腸，永康警分局龍潭派出所員警受理民眾報案，調閱監視器比對畫面並訪查，將潘嫌帶回，依竊盜罪嫌函送法辦。

「這個小偷連我們家泡麵、冰箱香腸都拿，有這麼餓嗎？」永康分局龍潭派出所受理報案後展開調查，比對上百筆監視器畫面後，發現一名騎腳踏車男子涉嫌，靠著訪查附近商家，多人都曾見該名男子身影，但不知身分及住處。

警員張文誠與警專實習生康成瑋展開家戶訪查，果然在案發地不遠處，巧遇正騎著腳踏車的36歲潘嫌，潘嫌也坦承「是我偷的」。

據了解，潘嫌過去沒有偷竊紀錄，平日在善化做粗工為業，放假才回永康找父親，因工作收入微薄、不敷使用，飢寒起盜心。潘嫌向警方表示，他當天因多日未正常進食，騎腳踏車在住家附近閒晃，見該戶民宅紗門未關，因肚子餓才會入內行竊，甚至連冰箱的一盤香腸都吃光。

警方依法將潘嫌法辦，也訪視潘嫌跟其父住在一處簡陋的工寮，家中狀況不佳，雖私下提供1箱泡麵，但也告誡「偷竊就是犯法，絕對不能再犯！」